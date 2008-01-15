За рік ціни на хліб в АРК виросли на 10-20%

За минулий рік в Криму роздрібна ціна на хліб і хлібобулочні вироби виросла в межах на 10-20%, такі дані Державної інспекції з контролю за цінами в АРК.

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів автономії, при цьому «середній рівень цін на регульовані сорти хліба залишився без змін в межах 1,4 -1,65 грн. за кілограм, хоча минулого року ціни мінялися двічі – 2 жовтня і 27 грудня».

Порівняльний аналіз середнього рівня роздрібних цін на хліб на підприємствах торгівлі в розрізі регіонів України показує, що за станом на 10 січня 2008 року хліб з муки першого сорту коштує в Криму 1,93 копійок, що нижче за середні ціни по Україні на 26,4% або на 51 копійку. «В той же час по деяких сортах хліба кримські ціни на 12-20 відсотків вищі, ніж в середньому по країні», - відзначають в Радміні.

Як заявив заступник голови Ради міністрів АРК Микола КОЛІСНІЧЕНКО, для стабілізації цін на ринку хліба в Криму уряд автономії розробив заходи, які передбачають рекомендації місцевим органам влади передбачити в місцевих бюджетах виділення засобів на адресні дотації на хліб малоімущим верствам населення. Крім того, заходи передбачають проведення роботи на виділення державних дотацій галузі хлібопечення, прискорення виділення муки з Держрезерву для підприємств хлібопечення на виробництво соціальних сортів хліба.