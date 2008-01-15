Кращим спортсменам - стипендії
18:13, 15 січня 2008Крым
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Отримуватимуть щомісячно
З цього року кращі спортсмени Сімферополя (Крим) отримуватимуть стипендії Сімферопольської міськради.
Виконавчий комітет ухвалив рішення «О затвердженні кандидатів і призначенні іменних стипендій Сімферопольської міської ради провідним спортсменам міста Сімферополя і їх тренерам на 2008 рік», кажуть у прес-центрі міськради.
Як повідомили в міському управлінні у справах неповнолітніх, сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту, 10 спортсменів і 2 тренери Сімферополя в 2008 році отримуватимуть щомісячно стипендію у розмірі 2,5 мінімальних заробітних плат.
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