4 рибалок на крижині відносило у море

В акваторії Керченської протоки, поблизу Аршинцевської коси, сьогодні врятовано чотирьох рибалок, яких на крижині, що відірвалася, відносило у відкрите море.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, врятував людей морський буксир «Бору» Керченського морського торгового порту.

Стан здоров`я врятованих задовільний. «Медичної допомоги вони не потребують», - завіряють бійці МНС. Ситуація знаходилася під контролем Морського координаційного аварійно-рятівного центру МНС.

У МНС нагадують рибакам, що під час підлідного лову риби не рекомендується на невеликому майданчику пробивати багато лунок, стрибати і бігати по льоду, збиратися в групи. ”А краще взагалі утриматися від виходу на лід”, - радять рятувальники рибалкам.