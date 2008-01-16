У Криму вкладники ”вибили” $1,9 млн.

10 млн. грн. (або 1,9 млн. доларів США) виплачено в Криму вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР.

Як говориться в розміщеному на офіційному сайті уряду автономії повідомленні начальника Кримського республіканського управління ВАТ «Ощадбанку» Сергія ЛЯШЕНКА, цю суму виплачено станом на 15 січня.

За даними С.ЛЯШЕНКА, на 15 січня в Криму установами Ощадбанку зареєстровано в «Реєстрі вкладників заощаджень громадян» 100 тис. чол.

Виплати одержали 10 тисяч 906 чоловік. «Зараховано на поточні рахунки і виплачено вкладникам 1,9 млн. доларів США або 10 млн. гривень», - говориться в повідомленні.

В автономії за бажанням вкладників компенсаційні кошти виплачуються як в національній валюті, так і в доларах США: не більш 1000 грн. або 198,02 дол. США на одного вкладника.