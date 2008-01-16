Крим молитиметься за розвиток курортів

На Водохрестя Господнього (19 січня) у Криму буде відслужено загальний кримський молебень «За збереження і розвиток курортів і успішне проведення курортного сезону».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті, цього дня у Ялті пройде хресна хода (від собору Олександра Невського Набережною до Массандрівського пляжу), завершиться символічним освяченням майбутнього курортного сезону купанням у морі.

Заходи проводяться в рамках 2-го WorkShop «Сезони Криму 2008», що проводиться 16-19 січня в Ялті.

Канцелярія Сімферопольської і Кримської єпархії повідомила організаторам, що на лист про проведення молебня 19 січня у всіх храмах Криму Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар наклав наступну резолюцію: «Бог благословить. Митрополит Лазар".

Нагадаємо, 2008 рік – рік курортів і туризму в Україні.