Севастопольських бомжів порахують

У Севастополі відкрилася комунальна установа „Севастопольський центр обліку безпритульних громадян”, рішення про створення якого було ухвалено на сесії міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, метою діяльності центру є ведення обліку громадян, які не мають власного житлового приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке вони могли б використовувати для проживання, перебування і в якому вони можуть бути зареєстровані.

Центр вестиме первинний облік безпритульних громадян, створить інформаційний банк даних на електронних і паперових носіях, видаватиме посвідчення про прийняття на облік за формою, затвердженою Міністерством праці і соціальної політики України, надаватиме сприяння в реєстрації основного місцезнаходження безпритульних громадян у відповідності з чинним законодавством України, здійснюватиме заходи з виявлення безпритульних громадян, зокрема, шляхом створення спеціалізованої служби соціального патрулювання тощо.

Установа існуватиме за рахунок коштів місцевого бюджету, а також благодійних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел.

Присутня на відкритті центру заступник голови міської державної адміністрації Ірина ЦОКУР, зокрема, зазначила, що влада вивчає питання щодо створення у місті будинку, в якому могли б переночувати особи без визначеного місця проживання.