Податківці викрили велику фірму

Посадовці одного з великих підприємств Сімферополя ухилилися від сплати до бюджету податку на прибуток у сумі понад 2,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АРК, керівництво підприємства ухилилося від сплати податку при здійсненні фінансових операцій з київською фірмою.

За матеріалами співробітників Сімферопольського відділу податкової міліції порушено кримінальну справу за ст. 212 Кримінального кодексу України.

До бюджету донараховано понад три млн. грн.

«Проводяться заходи, спрямовані на погашення збитків, завданих державі», - зазначають податківці. Створено слідчо-оперативну групу.