У автора романа ”Остров Крим” - інсульт

Знаменитого російського письменника Василя Аксьонова терміново доставили в лікарню.

Учора у 75-річного Василя Павловича різко піднявся тиск, він не міг вимовити ні слова, і стурбовані рідні викликали «Швидку допомогу». Благали приїхати щонайшвидше, проте до приїзду медиків у письменника вже повністю віднялася права сторона тіла.

Лікарі відразу запідозрили інсульт і терміново повезли Аксьонова в найближчу лікарню в центрі Москви.

Термінове обстеження підтвердило: у письменника - інсульт, праву частину тіла повністю паралізувало. Аксьонову негайно виділили палату в неврологічному відділенні, призначили курс лікування. Зараз поряд з письменником постійно знаходяться рідні. А медики роблять все можливе, щоб допомогти пацієнтові і запобігти ще більшим ускладненням: річ у тому, що влітку минулого року Василь Павлович переніс операцію на серці і йому поставили кардіостимулятор.

Комсомольская правда