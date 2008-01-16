Кримської землі продано на 38 млн. грн.

За інформацією Республіканського комітету із земельних ресурсів АРК, минулого року в Криму було продано 97 земельних ділянок загальною площею 46,85 га. Їх вартість, згідно експертній оцінці, склала 38 млн. грн., повідомила УНІАН заступник начальника юридичного відділу Реськомзема АРК Аcя ДОЛЯНОВСЬКА.

«Із загальної суми виручених коштів 37 млн. 980 тис. грн. вже поступили до місцевих бюджетів і 3 млн. 689 тис. грн. - до Держбюджету України (з урахуванням виплати розстрочки за продажі попередніх років)», - відзначила заступник начальника юридичного відділу.

Лідером по кількості проданих ділянок є місто Саки (33 проданих ділянки на суму 1 млн. 279 тис. грн.), лідером по сумі виручених коштів - Велика Ялта (там продано 18 ділянок вартістю 23 млн.109 тис. грн.).

Нагадаємо, в 2006 році, за даними комітету, в Автономній Республіці Крим було продано 75 земельних ділянок загальною площею 40,87 га на суму 41 млн. грн.