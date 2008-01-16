Глава уряду Криму збереже крісло?

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО спростовує інформацію, яка з`явилася в деяких ЗМІ, про швидке звільнення Віктора ПЛАКІДИ з посади глави уряду автономії

Як заявив кримський спікер сьогодні журналістам у Сімферополі, порядок призначення і звільнення посадових осіб, включаючи голову Радміну АРК, прописаний в Конституції України, Конституції Криму і ряду інших законодавчих актах. «Так, за Конституцією АРК призначення і звільнення голови Ради міністрів проводиться Верховною Радою Криму за узгодженням з Президентом України, але за поданням голови Верховної Ради Криму. Якщо ви вважаєте, що я можу написати подання на звільнення ПЛАКІДИ, ну тоді що говорити!», – відзначив А.ГРИЦЕНКО.

За матеріалами КІА.