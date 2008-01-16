Яценюк привітав кримчан з Днем АРК

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК привітав кримчан Жителям Автономної Республіки Крим.

"З відчуттям глибокої поваги щиро вітаю всіх кримчан з Днем Автономної Республіки Крим – дивовижної перлини в дорогоцінному намисті, невід`ємної складової незалежної України", - йдеться у привітанні.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що надання Криму статусу автономної республіки "стало важливою віхою в його історії, міцним фундаментом становлення регіону, його соціально-економічного розвитку".

"Історія Криму пам`ятає про життя багатьох поколінь, їх долі і звершення, різноманіття культур Сходу і Заходу, які століттями збагачували півострів, про славні і звитяжні, нелегкі і трагічні сторінки історії України. Проте у всі часи жителі багатонаціонального регіону докладали зусилля, щоб зберегти і укріпити єдність країни, мир і благополуччя в суспільстві", - каже А.ЯЦЕНЮК.

Він відзначає, що АРК сьогодні - це гідний партнер міжрегіональної співпраці, всеукраїнська здравниця, один з лідерів науково-освітньої думки, скарбниця національно-культурних придбань і творчих досягнень. "Велику любов до рідної землі, бажання віддавати частинку своєї душі заради її процвітання зберегли жителі півострова. Завдяки цьому кардинальні перетворення, що по-різному відбилися в суспільному житті, не перешкодили вам зберегти неоцінимі досягнення і забезпечити їх примноження", - йдеться у привітанні.

А.ЯЦЕНЮК побажав кримчанам процвітання, мудрості і здорового глузду. Крім того, голова ВР України побажав міцного здоров`я, щастя, миру і благополуччя, "плідної праці, направленої на розвиток демократичної незалежної України".

Довідка. День АРК відзначається 20 січня.