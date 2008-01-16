Лікарню ”замінували” по телефону
18:00, 16 січня 2008Крым
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Правоохоронці проводять розслідування
У Севастополі піротехніки та рятувальники МНС разом із правоохоронцями сьогодні перевіряли лікарню, яку хтось "замінував" по телефону.
Як повідомляє Центр пропаганди УМНС у Севастополі, оперативно-мобільна група міськуправління МНС і пожежна автоцистерна з бойовою обслугою виїхали до поліклініки №2, оскільки було отримане повідомлення про її замінування.
Вибухотехніки МВС і піротехніки МНС перевірили три поверхи та підвал лікувального закладу.
Вибухонебезпечні предмети не знайдені, виклик виявився хибний. Правоохоронці проводять розслідування.
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