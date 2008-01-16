Лікарню ”замінували” по телефону

У Севастополі піротехніки та рятувальники МНС разом із правоохоронцями сьогодні перевіряли лікарню, яку хтось "замінував" по телефону.

Як повідомляє Центр пропаганди УМНС у Севастополі, оперативно-мобільна група міськуправління МНС і пожежна автоцистерна з бойовою обслугою виїхали до поліклініки №2, оскільки було отримане повідомлення про її замінування.

Вибухотехніки МВС і піротехніки МНС перевірили три поверхи та підвал лікувального закладу.

Вибухонебезпечні предмети не знайдені, виклик виявився хибний. Правоохоронці проводять розслідування.