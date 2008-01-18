Севастополь розраховує отримати 250 млн. грн. за перебування ЧФ РФ

Влада Севастополя розраховує цього року отримати державну субвенцію за перебування на його території Чорноморського флоту Російської Федерації у розмірі 250 млн. грн. проти 70 млн. грн. у 2007 році.

Про це повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН. „До приходу Сергія КУНІЦИНА на посаду голови виконавчої влади міста із тих 500 млн. грн., які Росія платить Україні за перебування у Севастополі ЧФ РФ, Севастополь не отримував жодної гривні. З приходом у Севастополь, С.КУНІЦИН добився 70 млн. грн. держсубвенції, а ось зараз ми практично домовилися про те, що 250 млн. грн. із 500 млн. мають йти Севастополю в бюджет”, - сказав В.КАЗАРІН. Як додав він, „в результаті той бюджет, який ми вже зверстали і передали 12 січня на розгляд міської ради, становить 1 млрд. 80 млн. грн., ми минулого року вперше подолали планку „мільярд”. За інформацією першого заступника глави виконавчої влади міста, „бюджет Севастополя у порівнянні з АРК, якщо брати на одного мешканця (мається на увазі бюджетне забезпечення на душу населення - УНІАН), більше втричі”.

В.КАЗАРІН також повідомив, що С.КУНІЦИН у телефонній розмові з Президентом України вирішив питання „у тому числі по прийняттю 10-річної програми з розвитку Національного заповідника „Херсонес Таврійський”, яку ми не можемо вирішити вже три роки”.