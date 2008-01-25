Відпочиваючих приймають 100 здравниць

Станом на сьогодні, 25 січня, відпочиваючих приймають 100 санаторно-курортних установ і туристських підприємств Криму (у 2007 році в цей час курортників приймали 86 кримських здравниць).

Про це говориться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Коефіцієнт заповнюваності працюючих зараз санаторно-курортних установ і туристських підприємств становить 23,2% (2007 рік - 26,8%).

У Криму з початку року кількість людей, які відпочили, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва, становила 68,8 тисяч чоловік. Це на 1,6% нижче за рівень минулого року (аналогічний період 2007 року - 69,9 тис. чол.).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах півострова відпочили 24,6 тис. чол., що на 25,7% вище, ніж за аналогічний період минулого року (19,6 тис. чол.).