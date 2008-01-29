90 тонн м’яса незаконно ввезли через Крим

В результаті спільної операції працівників Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби та Кримської регіональної митниці на території одного з покинутих причалів колишньої військової частини біля містечка Саки (Крим) було затримано теплохід, вже готовий до розвантаження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби.

Згідно з товаросупровідними документами, судно, що прямувало з Болгарії до Одеси, мало на борту транзитний вантаж 90 тонн м’ясопродуктів. 70 з них - нібито призначалися одному з підприємств Казахстану, а 20 тонн - йшло на адресу іншої молдавської фірми.

Однак під час опитування членів екіпажу судна стало відомо, що вантаж із зазначеного судна був призначений для одного з українських підприємств. Таким чином, зазначає прес-служба, є всі підстави вважати, що зафіксовано спробу ввезення на територію України 90 тонн м’ясопродуктів поза встановленим пунктом пропуску, без сплати будь яких митних платежів до держбюджету України.

На даний час судно затримано, проводиться вивантаження та зважування м’ясопродуктів. За результатами перевірки буде прийняте рішення згідно з чинним законодавством.