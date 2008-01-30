Джемілєв: Українізація Криму - це міф

Народний депутат від фракції "Наша Україна - Народна Самооборона", голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає, що говорити про українізацію у Криму не доводиться, бо на півострові "придушується усе українське і кримськотатарське".

Про це повідомляє офіційний сайт блоку НУ-НС.

"Комуністи знову повторюють старий прийом. Вони не придумали нічого нового з моменту проголошення незалежності України - проголошують то незалежність Криму, то приєднання до Росії. Очевидно, це черговий піар, хоча вони знають, що ніяких наслідків ця заява не матиме", - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ, коментуючи заяву Компартії України про необхідність приєднання АР Крим до союзного договору Росії та Білорусі.

"Крим достатньо проросійськи налаштований, тому вони хочуть на цьому підняти свою популярність і більш нічого. Заяви про насильницьку українізацію Криму - теж піарний і цілком вигаданий хід, - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ. - Говорити про українізацію не доводиться, бо в Криму придушується усе українське і кримськотатарське. 90% шкіл на території Криму - російські, телебачення - на 100 % рсосійськомовне, тому сьогодні можна говорити лише про русифікацію півострова".