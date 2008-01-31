Погода в Криму на 31 січня - 1 лютого

У четвер, 31 січня, за прогнозами синоптиків в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у західних та місцями в північних областях очікується невеликий мокрий сніг з дощем. Місцями тумани.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 31 січня, у Криму без істотних опадів. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

У п`ятницю, 1 лютого, на півотрові опади. Вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 4-9° тепла. Вітер південний 5-10 м/с.