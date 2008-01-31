800 км до Туреччини готуються подолати на велосипедах інваліди Євпаторії

Подолати 800 км маршрутом з Євпаторії в Сіліфке (Туреччина) на велосипедах збираються люди з обмеженими фізичними можливостями.

Як повідомляє євпаторійський портал "Каламіт ", для здійснення такої подорожі велотурістам доведеться з Євпаторії переправлятися поромом до порту Зонгулдак, потім рухатися з півночі на південь через всю Туреччину.

Ця ідея сподобалася меру Сіліфке Байраму Алі Онгелю. Його зацікавив досвід євпаторійцев у сфері велотурізма серед інвалідов-спінальников і незрячих. Заняття по велоспорту для цих людей проходять на спеціально обладнаних велосипедах з ручним приводом і тандемах.

Минулого року група євпаторійських велотурістов з обмеженими фізичними можливостями здійснила свою третю подорож по Криму. Велопробіг склав 1,5 тис. км по периметру півострова.