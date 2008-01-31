”Євроатлантичний вибір” хоче Севастополь з НАТО?

Севастопольська міська громадська організація Об’єднання „Євроатлантичний вибір” пропонує голові міськадміністрації, прокурору міста і керівникам місцевих управлінь СБУ і МВС „вжити невідкладних правових заходів щодо скасування антиконституційного рішення міськради про оголошення міста „територією без НАТО”.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритому зверненні, підписаному лідером цієї громадської організації Іваном ШУЛЬГОЮ, наголошується, що рішення ІХ сесії Севастопольської міськради V скликання №3678 від 29 січня поточного року „Про проголошення території міста Севастополя „Територією без НАТО” грубо порушує Конституцію України, а також закони „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про основи національної безпеки України” та „Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України”. На думку авторів звернення, „це рішення, не правове за змістом, має політичний аспект, провокує нестабільність і навіть сепаратизм, є небезпечним для України та її громадян, ганьбить міжнародний імідж України як надійного партнера, а також значно погіршує інвестиційний клімат Севастополя”.

Громадська організація пропонує „терміново вжити відповідних правових заходів щодо скасування цього антиконституційного рішення”, а також „у відповідності до статей 74,76 і 78 Закону „Про місцеве самоврядування в Україні” порушити питання щодо відповідальності Севастопольської міської ради перед державою”.

Як повідомляв УНІАН, в ухваленому 29 січня рішенні Севастопольської міськради, зокрема, зазначалося, що проголошення міста „територією без НАТО” „означає, що ми виступаємо проти присутності у нашому регіоні військ НАТО, інструкторів, інспекторів та інших представників НАТО”. В цьому рішенні також говориться, що депутати не дають „згоди на використання міської інфраструктури для розміщення і забезпечення військових підрозділів НАТО”.

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