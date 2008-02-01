У кримчанина вилучили 3 тисячі таблеток трамадолу

3 тисячі таблеток трамадолу вилучили правоохоронці у 20-річного жителя Феодосії.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму, вартість вилучених таблеток на «чорному ринку» становить від 12 до 15 тис. грн.

Міліціонери встановили, що затриманий придбав трамадол з метою збуту місцевим жителям.

Таблетки у торговця встигли придбати два місцевих жителя. Факт продажу оперативниками задокументований, і злочинна торгова діяльність припинена.

На даний час вилучений лікарський препарат направлений на експертизу. Після отримання висновку фахівців стосовно затриманого буде порушена кримінальна справа за ст. 321 ч. 1 Кримінального кодексу України за незаконне придбання, перевезення і зберігання з метою збуту отруйних і сильнодіючих речовин.

Співробітники міліції встановлюють джерело і з`ясовують обставини придбання препарату.