Понад 300 земельних злочинів викрито в Україні з початку року

З початку року в Україні міліцією викрито понад 300 злочинів економічної спрямованості, пов’язані з незаконними операціями із землею та її використанням.

Про це повідомив під час брифінгу в МВС України начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДДСБЕЗ) Леонід СКАЛОЗУБ, повідомляє прес-служба МВС.

Як зазначив Л.СКАЛОЗУБ, за виявленими працівниками ДДСБЕЗ правопорушеннями у сфері земельних відносин до кримінальної відповідальності притягнуто 135 посадовців, у тому числі 57 представників органів влади та 50 керівників підприємств.

Найбільше злочинів цієї категорії викрито в Автономній Республіці Крим (26), Дніпропетровській, Київській (по 17), Запорізькій (19), Луганській (39), Львівській (29), Одеській (28) областях та місті Києві (21).

Керівник Департаменту ДСБЕЗ акцентував увагу на тому, що предметом протиправних посягань за виявленими злочинами є майже 1,7 тисячі гектарів земель, у тому числі 1,6 тисячі гектарів - сільськогосподарського призначення, 18,6 га - оздоровчого, рекреаційного, природоохоронного та історико-культурного призначення, 783 га - пов’язаних із самовільним захопленням.