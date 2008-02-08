”Газпром” загрожує з понеділка припинити постачання газу Україні

Російська газова монополія "Газпром" з 11 лютого може припинити постачання свого газу в Україну, якщо Київ найближчим часом повністю не розрахується за всю прострочену заборгованість. Про це заявив офіційний представник концерну Сергій Купріянов в ефірі телеканалу "Вести".

"Ціна російського газу, що постачається з початку року на Україну, становить 314,7 долара за тисячу кубометрів газу. На даний момент на Україні осіло вже 1,5 мільярда кубометрів російського газу", - зазначив він. Купріянов оцінив заборгованість України за поставлений з 1 січня цього року російський газ в 500 мільйонів доларів, а загальний прострочений борг "досяг уже півтора мільярдів доларів".

Купріянов зазначив, що Україна "одержує у нас ті об`єми газу, яких їй не вистачає, але при цьому за нього не платить". За його словами, з початку 2008 року Україна одержує через компанію Rosukrenergo не тільки середньоазіатський, але і російський газ, але при цьому "не може чітко пояснити, хто споживає цей газ, коли і ким постачання російського газу будуть сплачені". Купріянов назвав це "парадоксальною ситуацією". "Газпром" вимагає, щоб українська сторона підписала відповідні контракти і акти та повністю погасила заборгованість.

Раніше повідомлялося, що в першому кварталі 2008 року компанія Rosukrеnergo, половина якої належить "Газпрому", поставлятиме більш дорожчий російський газ замість дешевшого середньоазіатського. У зв`язку з цим "Газпром" ставить під сумнів узгоджену ціну поставок на рівні 179,5 долара за тисячу кубометрів, оперує цифрою 314,7 долара за тисячу кубометрів газу і різницю називає "боргом України".

***Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає заяви ВАТ «Газпром» щодо припинення поставок газу в Україну реакцією на заяви української влади щодо можливого перегляду ціни на транзит газу по території України.

Зокрема, увечері 7 лютого в ефірі «1+1», на запитання ведучої, чи не вважає він останню заяву “Газпрому” реакцією на заяви українського уряду про можливий перегляд цін на транзит газу та про усунення посередників на газовому ринку, Президент відповів: “По суті, так”.

“Я боюсь, що в український газовий ринок великими порціями починає допускатись політика. А за політикою тягнуться корпоративні інтереси, закамуфльовані, сховані, які легко так і не прокоментуєш”, - сказав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО категорично відкинув звинувачення про причетність його самого та його родини до газових компаній: “Мені не хочеться говорити про газ, бо воно мені боком виходить. Мені закидають, що моя родина, я, займаємось газом”, мені є чим цікавішим займатись.

При цьому Президент вкотре наголосив, що на сьогоднішній день Україна має одну з найкращих цін на газ на пострадянському просторі. В.ЮЩЕНКО вважає, що перед тим, як робити будь-які заяви щодо перегляду досягнутих домовленостей, необхідно провести дискусію і продемонструвати, що можна запропонувати кращі механізми, кращу ціну тощо.