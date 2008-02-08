Крим наполягає на прискоренні вирішення проблеми з 5,5 тис. тонн мазутної суміші

Керівництво Криму наполягає на прискоренні вирішення проблеми з майже 5,5 тис. тонн суміші мазуту з піском і водоростями, яка досі не вивезена з Керченського порту.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі, що мазутна суміш, яка досі знаходиться в Керченському порту, з настанням теплої погоди представлятиме певну загрозу для півострова.

«Я на зустрічі з прем`єр-міністром України акцентував на цьому увагу. У понеділок відбулося засідання комісії Служби безпеки з цього питання, Президентові ми також позначили цю проблему», - сказав кримський спікер.

Він підкреслив, що Крим наполягає на найшвидшому вирішенні проблеми з відходами, які знаходяться в порту Керчі. «Ми наполягаємо на прискоренні вирішення цієї проблеми. Це проблема Міністерства транспорту України, яке повинне чітко ухвалити рішення і розібратися з цими відходами, які знаходяться в Керченському порту. Ми цю проблему позначили», - заявив голова ВР автономії.

Як повідомлялося, 11 листопада 2007 року в Керченській протоці через шторм зазнали аварії ряд судів. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в морі вилилося більш як 1,2 тис. тонн. мазуту. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

На острові Коса Тузла і на території східного Криму було зібрано близько 5,5 тис. тонн суміші мазуту з водоростями і піском. Проте досі суміш не вивезена з території Криму.

«Зелені» звинувачують владу в небажанні вирішувати проблему, що склалася в Керченській протоці.