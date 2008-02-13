Підприємці з Севастополя експортували контрабандою 35 тис. тонн металобрухту

Службою безпеки України спільно з Держмитслужбою України викрито механізм завдання економічних збитків інтересам держави шляхом контрабанди металобрухту в особливо великих розмірах.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, Службою безпеки України було отримано матеріали щодо невідповідності відомостей про експортера та походження брухту, подані у Севастопольську митницю приватним підприємством, яке протягом 2007-2008 років відповідно до договору комісії з одним із вітчизняних відкритих акціонерних товариств здійснило експорт майже 35 тис. тонн металобрухту на загальну суму понад 50 млн. гривень.

Згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» експорт металобрухту до 31.01.2007 року обкладався податком на додану вартість на загальних засадах, що надавало можливість суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності відшкодовувати ПДВ у результаті експортних операцій.

Експорт металобрухту документально був оформлений як нібито придбаний у ВАТ протягом 2006 року, внаслідок чого було сформовано податковий кредит у сумі понад 10 млн. гривень.

Розроблена схема дозволяла зловмисникам не лише контрабандно відправляти вантаж за кордон, але й незаконно одержувати із державного бюджету відшкодування податку на додану вартість. 2 лютого 2008 року Севастопольською митницею здійснено митне оформлення в режимі «експорт» чергової 17-ї поставки металобрухту в кількості майже 3 тис. тонн для відправки з порту Севастополя на вантажному судні до Туреччини.

Як стало відомо правоохоронцям, фірма-посередник, яка експортувала металобрухт, надала до митних органів неправдиві дані щодо його кількості та фактичного походження.

Намагаючись уникнути відповідальності, капітан судна здійснив спробу вийти у відкрите море. Для затримання правопорушників до спецоперації були залучені прикордонники. Спільними зусиллями судно залишили на території порту.

У цей же день СБ України порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.