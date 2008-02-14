2 млрд. грн. інвестує «Альтком» у будівництво цементного заводу в Криму

Група «Альтком» інвестує 2 млрд. грн. у будівництво цементного заводу в селі Приозерському Ленінського району Криму.

Про це повідомив генеральний директор фінансово-промислової групи «Альтком» Сергій ПАВЛИЧЕВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, дочірнє підприємство групи «Альтком» - ТОВ «Альцем» - підписало контракт на постачання устаткування і технологій для будівництва цементного комбінату з компанією «Полізіус АГ» (Polisius AG), що входить до концерну «Тіссен Круп» (Thyssen Krupp).

Як зазначив директор ТОВ «Альтком» Сергій ТУРМІЙ, завод вироблятиме 3,6 млн. тонн цементу на рік сухим способом. Почати будівництво заводу підрозділами групи планується в квітні 2008 року.

Площа земельної ділянки під будівництво заводу становить 65,5 га. Окрім заводу і кар`єру, до комплексу увійде транспортна система для доставки цементу.

За його даними, першу чергу заводу потужністю 1,8 млн. тонн цементу на рік планується ввести в експлуатацію до липня 2010 року. Будівництво другої черги заводу аналогічною потужністю передбачається завершити до грудня 2011 року.

С.ТУРМІЙ зазначив, що термін окупності проекту становитиме 7 - 7,5 років при рентабельності 13%.

Як повідомив С.ПАВЛИЧЕВ, на сьогоднішній день компанія не володіє цементними заводами, проте розраховує, що з будівництвом заводу частка «Альтком» на ринку виробництва цементу в Україні становитме більше 25%.

За даними компанії, на сьогоднішній день потужність всіх цементних заводів в Україні становить 15 млн. тонн цементу на рік.

До будівництва комбінату буде залучено більш як 2,5 тис. чоловік, а сам завод створить 1 тисяча додаткових робочих місць для жителів півострова.

У процесі будівництва компанія «Альтком» займеться будівництвом і реконструкцією автодоріг, а також забезпечить район новими комунікаціями енерго- і водопостачання.

Довідка УНІАН. Фінансово-промислова група «Альтком» створена в 2000 році, засновниками групи є А.ТЕСЛЕНКО і С.ПАВЛИЧЕВ. Група включає підприємства, що займаються видобутком, виготовленням і переробкою будівельної сировини і матеріалів, роботами з проектування, промислового і цивільного будівництва, а також будівництвп автодоріг. Група представлена в 12 областях України.