УПА в запитаннях і відповідях: у Криму балакатимуть про ”Нахтігаль”

23 лютого в Сімферополі пройде презентація книжки останнього головного командира Української повстанської армії (УПА) Василя Кука ”УПА в запитаннях і відповідях”.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив лідер Кримської організації Конгресу українських націоналістів Василь ОВЧАРУК.

«Це захід, перш за все, для журналістів і тих, хто цікавиться історією», - сказав В.ОВЧАРУК.

Учасники презентації також зможуть почути звукові доріжки з голосом В.Кука - записи було зроблено незадовго до його смерті в 2007 році. «Запис близько восьми хвилин», - повідомив лідер кримського КУН.

Крім того, буде обнародувано звернення В.Кука до молодих українців.

На презентації можна буде почути пояснення про засади створення збройних формувань, зокрема "Нахтігаля" і т.д.

Довідка. Василь Кук (псевдоніми – Лемех, Юрко, Медвідь, полковник Коваль) народився 11 січня 1913 року в селі Красному Львівської області.

У 40-х роках В.Кук став одним з найближчих соратників Романа Шухевича, пізніше його заступником. Після смерті Р.Шухевича в березні 1950 р. прийняв обов`язки керівника УПА.

Захоплений у полон в 1954 році, В.Кук шість років перебував в ув`язненні, звідки був звільнений за часів хрущовської «відлиги».

Помер у вересні 2007 року.

На фото - В.Кук