Експерт: Проголошення незалежності Косово - подарунок сепаратистам усіх країн

Науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Олександр СУШКО вважає, що схвалення парламентом Косово декларації про незалежність краю створює небезпечний прецедент.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

“На сьогоднішній день ситуація зайшла у глухий кут, і її розв’язання відбувається шляхом створення небезпечного прецеденту, який загрожує підвалинам світового порядку, який склався після 1991 року, особливо у тій частині світу”, - сказав він.

О.СУШКО вважає, що це “величезний подарунок” сепаратистам в усіх країнах.

Водночас, на його думку, прямого зв’язку тут немає і в жодної країни чи іншої самопроголошеної території немає шансів на міжнародне визнання незалежності. “Але це значний поштовх, додаткова аргументація для сепаратистських рухів різного змісту і спрямування”, - додав експерт.

При цьому О.СУШКО зазначив, що схвалення парламентом Косово декларації про незалежність не є сюрпризом і всі можливі наслідки багато разів аналізувалися.

“Ситуація напередодні цієї події склалася таким чином, що, з одного боку, багато хто розуміє, якого джина випускають із пляшки, з іншого боку, на даний момент немає жодного іншого сценарію вирішення цієї ситуації”, - сказав він, додавши, що свого часу косоварам практично було обіцяно незалежність, і саме цим визначалась їхня абсолютно безкомпромісна позиція на переговорах.

На переконання О.СУШКА, багато хто схиляється прийняти це рішення через те, що в іншому випадку негайно станеться вибух на Балканах і фактично зруйнується мир, якого свого часу так важко досягли. “Так сталося тому, що свого часу була обрана помилкова стратегія, пов’язана із визнанням того, що косовські албанці є стороною, яка найбільше постраждала у конфліктах 90-х років і тому вона має бути винагороджена, у даному випадку - незалежністю за безпрецедентним сценарієм, адже жодній іншій території у Європі не було дано дозволу таким чином самовизначитись”, - зазначив експерт.

Він наголосив, що албанці уже мають свою державу і, відповідно, йдеться про створення другої албанської держави у Європі, що також є безпрецедентним фактом, якщо не рахувати часів створення двох Німеччин.

О.СУШКО прогнозує, що позиція України щодо ситуації навколо Косово буде вичікувальною. “Скоріше, це буде вичікувальна позиція і відслідковування того, як відбуватиметься де-факто процес переходу до незалежності Косово, як це визнають інші держави, як відбуватиметься процес включення Косово в міжнародні організації. Я впевнений, що Україна не буде серед перших груп країн, які визнають незалежність Косово”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого парламент Косово схвалив Декларацію про незалежність краю.

Напередодні, 16 лютого, міністри закордонних справ ЄС у письмовому порядку схвалили направлення до Косово поліцейської місії у складі 1800 осіб. Президент Сербії Борис ТАДИЧ уже заявив про намір зробити все можливе для того, щоб відмінити протиправне, на його думку, проголошення незалежності краю.

Косово намагалося одержати незалежність починаючи з 1999 року, коли край став перебувати під прямою юрисдикцією ООН.

На початку 2007 року спеціальний посланник ООН по Косово Марті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації у краї. Цей план передбачав надання незалежності Косово з поступовою інтеграцією і Косово, і Сербії до Євросоюзу. Проти цього плану виступила Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косово сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із «замороженими» конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я. Немає єдності щодо визнання незалежності Косового і всередині ЄС – проти визнання, зокрема, виступає Кіпр.