Лідер кримських татар: незалежність Косово є дуже світлою подією

Народний депутат України (фракція НУ-НС), голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа ДЖЕМИЛЄВ переконаний, що Україна має визнати незалежність Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ДЖЕМІЛЄВ сказав під час круглого столу в п`ятницю.

«Я думаю, що Україна має визнати незалежність Косово. Треба швидко визначитися, щоб не опинитися у хвості», - сказав він.

За словами М.ДЖЕМІЛЄВА, в Україні існують дві полярні точки зору щодо незалежності Косово. «Є позиція, котра нав`язується з боку Росії, про те що ми, мовляв, слов`яни, православні і маємо підтримати православну слов`янську Сербію, а й інша позиція, що ми маємо дотримуватися загальноєвропейських цінностей, прав людини і прав народів на самовизначення», - додав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він вважає, що проголошення незалежності Косово є «дуже світлою подією». «Ще один народ забезпечив своє право на самовизначення і далі будуватиме мирне життя в середині Європи», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Він зазначив, що незалежність Косово здебільшого не визнали ті країни, які мають свої внутрішні проблеми і бояться прецедентів.