До 1 березня продовжили реєстрацію бажаючих взяти участь у тестуванні
19:47, 22 лютого 2008Крым
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Для довідок - безкоштовний телефон
Міністерство освіти та науки України інформує, що до 1 березня продовжено реєстрацію бажаючих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на базі регіональних центрів оцінювання якості освіти.
Як йдеться у повідомленні МОН України, про місця розташування регіональних центрів можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти www.testportal.com.ua або за телефоном 8-800-502-43-30 (дзвінки зі стаціонарних телефонів із усіх регіонів безплатні).
Станом на 21 лютого 2008 р. для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень зареєструвалося понад 400 тисяч із 432 тисяч випускників ЗНЗ поточного та близько 30 тисяч - минулих років.
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