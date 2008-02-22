До 1 березня продовжили реєстрацію бажаючих взяти участь у тестуванні

Міністерство освіти та науки України інформує, що до 1 березня продовжено реєстрацію бажаючих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні на базі регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Як йдеться у повідомленні МОН України, про місця розташування регіональних центрів можна дізнатися на сайті Українського центру оцінювання якості освіти www.testportal.com.ua або за телефоном 8-800-502-43-30 (дзвінки зі стаціонарних телефонів із усіх регіонів безплатні).

Станом на 21 лютого 2008 р. для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень зареєструвалося понад 400 тисяч із 432 тисяч випускників ЗНЗ поточного та близько 30 тисяч - минулих років.