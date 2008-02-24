Погода в Криму на початок тижня

Синоптики прогнозують найближчими днями теплу суху погоду в Криму.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, в понеділок, 25 лютого, в Криму вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 8-13° тепла. Вітер південно-західний 7-12 м/с.

У вівторок, 26 лютого, на півострові вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 9-14° тепла. Вітер західний 5-10 м/с.