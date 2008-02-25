«Койдешлер» вимагає відродження національних сіл кримських татар

Кримська організація «Койдешлер» («Односельці») починає кампанію з відновлення національних сіл кримських татар і повернення їм історичних назв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі повідомив лідер організації «Койдешлер» Ібраїм ВОЄННИЙ.

«Ми хочемо відродити свою духовність, ми хочемо відродити свою культуру і звичаї», - сказав він.

Також організація «Койдешлер» має намір брати активну участь у відродженні духовної спадщини кримських татар щодо відновлення культових будівель і споруд, а також пам`ятників історії та архітектури.

Крім того, організація «Койдешлер» разом з регіональними меджлісами проводитиме акції протесту з вимогою виділити земельні ділянки для раніше депортованих громадян. Лідер організації «Койдешлер» обвинуватив селищні власті Ялтинського регіону в ігноруванні прав депортованих. Так, за словами І.ВОЄННОГО, земля на Південному березі, що «призначена для депортованих, передається комерційним структурам». «Кількість людей, які мають потребу в землі в Ялтинському регіоні - це близько 3-3,5 тисяч чоловік (кримських татар - УНІАН)», - сказав І.ВОЄННИЙ.

Організатори акцій протесту збираються подавати позовні заяви на керівників селищних рад Південного берега Криму, встановлювати намети, проводити пікети і мітинги. «Ми не шантажуємо владу, ми її не залякуємо, ми діємо на підставі законів України», - сказав І.ВОЄННИЙ. «Самозахоплення ми здійснювати не будемо», - додав він.