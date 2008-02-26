МНС проведе учення в головному універмазі Сімферополя

Завтра, 27 лютого, з 04.00 до 07.00 проводитимуться планові пожежний-тактичні учення в універмазі «Центральний» і ТЦ «Сільпо». В ніх буде задіяно більше 10 одиниць техніки і близько 100 чоловік особового складу.

Про це повідомляє Головне управління МНС України в Криму.

Мета - відробіток взаємодій сил і засобів цивільного захисту Сімферополя при виникненні умовної пожежі, порятунок і надання допомоги людям, що опинилися в супермаркеті.

«Приносимо вибачення за можливі незручності. Просимо утриматися від поїздки на автотранспорті (з 4.00 до 7.00) по вулиці Севастопольська - пр. Кірова», - йдеться у повідомленні.