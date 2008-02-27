Курятина і яйця скоро подорожчають

Асоціація «Союз птахівників України» прогнозує найближчим часом зростання цін на м`ясо птиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова ради директорів асоціації Олександр БАКУМЕНКО.

За його словами, на сьогоднішній день відпускні ціни на м`ясо птиці становлять 12-12,2 грн./кг, а собівартість у деяких виробників перевищує 12 грн./кг.

«Підвищення цін буде найближчим часом у рамках цінового коридору 13 грн./кг, тобто на 7-8%, але підвищення буде поступове, вже зараз деякі виробники підвищують ціни потроху - на 2-3%», - пояснив О.БАКУМЕНКО.

Крім того, він зазначив, що середньорічні оптово-відпускні ціни на яйце становлять 5-5,5 грн./десяток.

На його думку, до Великодня очікується зростання цін, у травні-червні - сезонне зниження, після чого взимку ціна знову підвищиться.