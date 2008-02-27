Сімферополь розрахувався за газ на 118%

На сьогоднішній день у Сімферополі рівень оплати за спожитий газ складає 118%.

Про це повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради з посиланням на першого віце-мера міста Петра ПОЛТАВСЬКОГО.

За його інформацією, зокрема, бюджетні установи Сімферополя розрахувалися за газ майже на 200%, установи, підприємства і організації державної форми власності - на 44,4%, республіканської форми власності – на 168%.

Що стосується розрахунків за спожиту теплову енергію, то бюджетні установи міста розрахувалися на 196%, установи республіканської форми власності – на 115%. «В цілому по місту проплата складає 106%», - відзначив перший заступник міського голови.