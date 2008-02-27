Сімферополь розрахувався за газ на 118%
17:31, 27 лютого 2008Крым
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Дані першого віце-мера
На сьогоднішній день у Сімферополі рівень оплати за спожитий газ складає 118%.
Про це повідомили в прес-центрі Сімферопольської міської ради з посиланням на першого віце-мера міста Петра ПОЛТАВСЬКОГО.
За його інформацією, зокрема, бюджетні установи Сімферополя розрахувалися за газ майже на 200%, установи, підприємства і організації державної форми власності - на 44,4%, республіканської форми власності – на 168%.
Що стосується розрахунків за спожиту теплову енергію, то бюджетні установи міста розрахувалися на 196%, установи республіканської форми власності – на 115%. «В цілому по місту проплата складає 106%», - відзначив перший заступник міського голови.
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