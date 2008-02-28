Завтра в Сімферополі відкриється конкурс молодих вокалістів

29 лютого в Сімферополі (Крим) відбудеться урочисте відкриття Міжнародного конкурсу вокалістів пам`яті народного артиста СРСР Юрія Богатикова «Сузір`я Тавріди», приуроченого до 76-х роковин з дня народження радянського співака.

Серед цілей і завдань конкурсу - пошук талановитих молодих виконавців, розкриття їх творчих здібностей, «створення умов для популяризації патріотичної спадщини Ю.Богатикова».

Конкурс «Сузір`я Тавріди» проходить під патронатом народного депутата України Леоніда ГРАЧА за підтримки Міністерства культури і мистецтва АРК, Міністерства у справах сім`ї, молоді і гендерній політиці АРК.

Як повідомляє прес-служба Л.ГРАЧА, нардепом установлені Гран-прі і грошова премія 10 тисяч гривень. Вони будуть вручені переможцеві фестивалю на завершальному гала-концерті 2 березня. Крім того, володарю Гран-прі надається право зарахування в 2008 році на 1 курс Кримського університету культури, мистецтв і туризму на факультет «Музика і мистецтво».

Три переможці з кожної вікової категорії нагороджуються дипломами лауреатів трьох призових місць Золотого, Срібного і Бронзового Сузір`їв, рекомендуються для участі в кримських фестивалях і передачах телерадіокомпаній Криму.