Міськрада Сімферополя знову ”прокатала” кримських татар

Міська рада Сімферополя ухвалила рішення визнати лісопарковою зоною ділянку землі на вулиці Ялтинській, 22 і прилеглу до неї територію (дану ділянку мусульмани Криму вимагають виділити під будівництво Соборної мечеті – УНІАН).

Сьогодні на сесії міськради наголошувалось, що рішення про створення лісопаркової зони ухвалено «на прохання жителів» і на підставі звернення медичного персоналу Республіканського клінічного онкологічного диспансеру, Дитячої інфекційної клінічної лікарні та ін.

Крім того, міськрада, задовольнивши протест прокуратури, відмінила рішення про виділення ділянки землі під мечеть по вулиці Луговій, 6 (оскільки мусульмани не просили владу виділити їм цю землю).

При цьому міськрада порекомендувала Духовному управлінню мусульман Криму подати заявку на отримання землі по вулиці Луговій, 6 для будівництва мечеті. ”Протест прокуратури був пов`язаний з тим, що за законодавством ми можемо відводити земельну ділянку, якщо до нас організація звернулася з проханням відведення земельної ділянки за даним місцем. Мусульмани до нас не зверталися щодо Лугової, 6. Саме з цього питання і було скасовано рішення”, - пояснив журналістам мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО. ”Ми ухвалили рішення рекомендувати звернутися до нас з виділення ділянки на Луговій, 6. Тобто ми вчинили відповідно до закону”, - додав він.

“Тепер вони (мусульмани) можуть звернутися, а можуть не звернутися. Це їх право”, - зазначив мер.

Як повідомляв УНІАН, питання про виділення ділянки під будівництво Соборної мечеті в Сімферополі не вирішується впродовж багатьох років. Спочатку Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) планувало збудувати свій головний храм у міському парку «Салгірка», пізніше погодилось на альтернативну пропозицію спорудити мечеть на пустирі, розташованому на об`їзній трасі на вулиці Ялтинській, 22. У липні 2004 року Сімферопольська міськрада погодила з ДУМК місцерозташування земельної ділянки площею 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Однак у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність у повторному узгодженні даного питання міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку на вулиці Луговій, 6 замість ділянки на вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. ДУМК висловило обурення з цього приводу і звернулося до суду, а прокуратура Криму винесла протест на рішення міськради.

12 лютого на вулиці Ялтинській розпочалася акція ”від кожного мусульманина – по одному каменю”. Кримські татари почали збір каменів-черепашників на ділянці землі, яку вони вимагають виділити під мечеть. Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ при цьому заявив, що будівництво мечеті розпочнеться лише після офіційного закріплення ділянки. У міськраді Сімферополя назвали акцію кримських татар несанкціонованою, заявивши, що фактично відбувається захоплення землі.

15 лютого Господарський суд АРК зобов`язав міськраду в десятиденний термін укласти з ДУМК договір оренди ділянки площею 2,7 га по вулиці Ялтинській, 22 для будівництва мечеті.

Відмова міськради виділити мусульманам земельну ділянку по вулиці Ялтинська, 22 для будівництва мечеті є «чистісінької води провокацією», вважає виконуючий обов`язки начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ІЛЛІЧОВ. М.ІЛЛІЧОВ заявив, що «з чиєїсь злої волі міська рада відмовляє в оформленні ділянки для будівництва там Соборної мечеті», хоча Духовне управління мусульман Криму ”зібрало всі необхідні документи”. «Це чистісінької води провокація (дії міськради – УНІАН). Вони говорять зараз, що там (на вулиці Ялтинській, 22 - УНІАН) захоплення. І що, ви думаєте, міліція піде туди звільняти цю ділянку? Та ніколи! Тому що беззаконня з боку міської ради», - заявив М.ІЛЛІЧОВ.