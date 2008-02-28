Кримчани стали купувати більше іномарок

В 2007 році кримчани придбали близько 10 тисяч автомобілів іноземного виробництва, або в 4 рази більш в 2006 році.

Зокрема 726 дорогих, ціна яких коливається від 25 і до 200 тыс.евро.

Лідерами по придбанню авто є жителі Сімферополя - 3,7 тисяч авто, Ялти - 1,5 тисяч і Сімферопольського району – біля тисячі.

При цьому, не дивлячись на помітну тенденцію зростання добробуту, декларацій з доходами, наближеними до цін вказаних автомобілів не так вже і багато, вілзначає прес-служба Державної податкової адміністрації в Криму. "Тобто населення не поспішає задекларувати отримані доходи. Деякі фізичні особи, набуваючи дорогих автомобілів, а в деяких випадках навіть декілька, фактично мають доходи у декілька разів менші, ніж вартість придбаних автомобілів", - кажуть податківці.

Перевірки показують, що в деяких випадках дорогі іномарки отримуються нерезидентами на користь громадян України, тобто відповідно до Закону «Про податок з доходів фізичних осіб» фактично є подарунком. Проте, отримуючи дані цінні подарунки, громадяни часто по незнанню їх не декларують і не сплачують податки.

В даний час проводиться робота з громадянами, власниками автомобілів, вартість яких перевищує отримані протягом року доходи. Із загальної кількості перевірених громадян 83% пред`явили кредитні договори на придбання автомобілів і підтвердили можливість погашення кредитів офіційними доходами. По громадянах, які на придбання автомобілів зайняли грошові кошти у приятелів, друзів або знайомих відпрацьовуються особи, що надали дані позики.