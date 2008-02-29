Двоє людей отруїлися газом у Криму
09:34, 29 лютого 2008Крым
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Загиблих виявила сусідка
У Криму двоє людей - чоловік і жінка (обидва 1956 року народження) - отруїлися чадним газом.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.
За інформацією рятувальників, нещасний випадок стався в селі Войкове Ленінського району Криму.
Загиблих виявила сусідка.
Вірогідна причина смерті людей - отруєння чадним газом від печі, повідомили в МНС.
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