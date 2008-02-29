На банду ”Башмаки” назбирали матеріалів по 20 вбивствам

Прокуратура закінчила розслідування кримінальної справи за обвинуваченням членів організованого злочинного угруповання «Башмаки» у скоєнні 20 навмисних вбивств на території Криму та в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

За його словами, наразі 11 членів угруповання ознайомлюються з матеріалами справи.

Як повідомляв УНІАН, в 90-х роках два найпотужніші організовані злочинні угрупування - ”Башмаки”, ”Сейлем” та ”Імдат” - вели між собою запеклу боротьбу за розділ сфер кримінального впливу на півострові. Крім того, в Криму діяли ще ряд угрупувань.

За інформацією міліції, злочинне угруповання ”Башмаки” налічувало 20 активних членів. На рахунку цього угруповання близько 50 вбивств, 8 викрадань людей, і все це відбувалося впродовж 1991-2005 років.