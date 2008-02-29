”Свобода” вимагає скасувати автономний статус Криму як ”небезпечний атавізм”

Всеукраїнське об`єднання "Свобода" (лідер Олег ТЯГНИБОК) вимагає скасувати автономний статус Криму у проекті нової Конституції України.

Про це йдеться у зверненні ВО "Свобода" до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Зокрема, автори звернення говорять, що косівський прецедент може спричинити зростання сепаратизму в Європі, і це особливо загрожує Україні, "яка впродовж ХХ століття пережила три голодомори, внаслідок чого відбулась суттєва зміна етнічного складу населення України, зросла чисельність нацменшин". "Сьогодні такі політичні сили як Партія регіонів, ПСПУ, КПУ спекулюють на темах мови і національних меншин, проводять провокативні заходи, роздмухують сепаратистські настрої", - йдеться у зверненні. "Ще однією загрозою цілісності України є наявність у її складі Автономної Республіки Крим", вважає ВО "Свобода". "Така суперечність закладена у Конституції України, стаття 2 якої проголошує Україну унітарною державою, водночас Конституція визначає статус Кримської автономії. Цей небезпечний атавізм залишився від совдепії, але в інтересах національної безпеки його треба ліквідувати. Оскільки ситуація підігрівається присутністю на півострові баз Чорноморського флоту РФ, то скасувати автономію Криму треба якомога швидше", - відзначають автори звернення.

"Українська влада повинна зробити висновки з подій навколо Косового. Має зрозуміти, що пасивність та невизначеність щодо сепаратизму загрожує територіальній цілісності України, а бездіяльність може призвести до втрати державності", - йдеться у зверненні.

ВО "Свобода", зокрема, вимагає "не визнавати "республіку Косово" суверенною і незалежною державою" та скасувати автономний статус Криму у проекті нової Конституції України.