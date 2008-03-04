У Лондоні продали підробку колажу Сергія Параджанова

На лондонському аукціоні ”МакДуґл” колаж ”Таємна вечеря” покійного режисера та художника Сергія Параджанова продали за рекордну суму - $178 тис. Раніше ціни на його роботи не перевищували $9 тис. Російський художник вірменського походження Валерій Бояхчян, 58 років, який створював костюми для фільмів Параджанова, збирається доводити через суд, що ”Таємну вечерю” насправді зробив він.

- Колаж я створив у Нью-Йорку, куди перебрався 1990-го. Після трагічних подій 11 вересня 2001-го я тяжко захворів, - розказує Бояхчян. - Хотів повернутися до рідних у Москву, бо не знав, скільки мені ще лишилося жити. Коштів тоді було обмаль, а один мистецтвознавець вирішив скористатися цією ситуацією. Він дістав мені квитки до Москви в обмін на колаж ”Таємна вечеря”. Тепер продав його на аукціоні.

На відміну від Сергія Параджанова, який використовував у колажах техніку аплікації, Валерій Бояхчян робив картини, зшиваючи голкою шматочки матерії в цілісне полотно. ”Таємна вечеря” створена саме так.

У США Бояхчян розмальовував стіни клубів та ресторанів Нью-Йорка . Створив там 48 маріонеток світових зірок для спектаклю ”Ми світ, ми діти” італійця Тоніо Гуерра. Нині він працює арт-директором Грузинського театру маріонеток.

"Гзета по-українськи"