У Петербурзі прощаються з режисером «Бандитського Петербургу»
13:06, 12 березня 2008Культура
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Валерій Смирнов – режисер більше ста фільмів
На Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі сьогодні відбудеться прощання з Валерієм Смирновим – режисером більше ста фільмів різних жанрів. Він помер 7 березня.
Під керівництвом Смирнова, зокрема, були зняті фільми «Вулиці розбитих ліхтарів», «Бандитський Петербург», «Майстер і Маргарита», «Агент національної безпеки», «Таємниці слідства», «Ментовські війни» та багато інших.
Будучи членом Союзу Кінематографістів Росії, Валерій Смирнов був доцентом кафедри режисури факультету екранних мистецтв Петербурзького університету кіно і телебачення, викладав на факультеті драматичного мистецтва Санкт-Петербурзької державної академії театрального мистецтва.
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