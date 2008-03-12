У Петербурзі прощаються з режисером «Бандитського Петербургу»

На Смоленському кладовищі в Санкт-Петербурзі сьогодні відбудеться прощання з Валерієм Смирновим – режисером більше ста фільмів різних жанрів. Він помер 7 березня.

Під керівництвом Смирнова, зокрема, були зняті фільми «Вулиці розбитих ліхтарів», «Бандитський Петербург», «Майстер і Маргарита», «Агент національної безпеки», «Таємниці слідства», «Ментовські війни» та багато інших.

Будучи членом Союзу Кінематографістів Росії, Валерій Смирнов був доцентом кафедри режисури факультету екранних мистецтв Петербурзького університету кіно і телебачення, викладав на факультеті драматичного мистецтва Санкт-Петербурзької державної академії театрального мистецтва.

“24. ua”