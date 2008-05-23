Ані Лорак вийшла у фінал ”Євробачення-2008”

Як повідомляє NEWSru, підсумки другого півфіналу найпопулярнішого міжнародного музичного шоу, що закінчився увечері в четвер у Белграді, такі: у фінал вийшли Україна, Хорватія, Албанія, Ісландія, Грузія, Данія, Швеція, Латвія, Туреччина, Португалія.

Рішення про те, кому продовжити змагання на подіумі Белградської арени, а кому повертатися додому, прийняли телеглядачі та журі трьох країн - Франції та Великої Британії як засновників конкурсу та Сербії, чия співачка Марія ШЕРИФОВИЧ перемогла на "Євробаченні-2007".

Повний список фіналістів, обраних телеглядачами, виглядає так: "російська збірна" - Діма БІЛАН, Едвін МАРТОН, Євген ПЛЮЩЕНКО; КАЛОМІРА (Греція), дует НІКО та ВЛАД (Румунія), ЛАКА (Боснія та Герцеговина), гурт "Терасбетоні" (Фінляндія), БОАЗ (Ізраїль), СІРУШО (Вірменія), дует ЕЛНУР і САМІР (Азербайджан), Айзіс ДЖІ (Польща), МАРІЯ (Норвегія), Ані ЛОРАК (Україна), гурт "Королі вулиці" (Хорватія), Олта БОКУ (Албанія), дует "Euroband" (Ісландія), Діана ГУРЦЬКА (Грузія), Саймон МЕТЬЮ (Швейцарія), Шарлотт ПЕРРЕЛЛІ (Швеція), група "Pirates of the sea" (Латвія), дует "Mor ve otesi" (Туреччина), Ваніа ФЕРНАНДЕС (Португалія).

Ще четверо виконавців: Себастьян ТЕЛЛЕР (Франція), Енді ЕБРАХАМ (Велика Британія), група "No Angels" (Німеччина), Єлена ТОМАШЕВИЧ (Сербія) пройшли у фінал на позаконкурсній основі.

Фінальні виступи відбудуться в суботу, 24 травня.