Тибет відкрили для іноземних туристів

Китайська влада сьогодні відкрила територію Тибету для іноземних туристів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство AFP.

"Після швидкого придушення інциденту в Лхасі 14 березня ми отримали велику тактичну перемогу в боротьбі проти сепаратистів", - заявив представник офіційних китайських властей.

За його словами, той факт, що тибетський етап естафети олімпійського вогню 21 червня пройшов без інцидентів, свідчить про стабілізацію соціальної обстановки в Тибеті. До речі, китайських туристів знову почали пускати до Тибету ще наприкінці квітня.

Вже відомо, що першими до Лхаси потраплять двоє туристів зі Швеції (їх пустять у регіон вже в середу), потім - четверо з Сінгапура (які приїдуть до Тибету в неділю).

А ось коли до Тибету почнуть пускати іноземних журналістів, поки невідомо. Делегацію представників зарубіжних ЗМІ возили до Тибету 21 червня лише для висвітлення етапу естафети олімпійського вогню.

Нагадаємо, що Тибет був закритий для туристів у зв`язку з заворушеннями, які почалися в регіоні у середині травня. В ході заворушень були вбиті від 18 (за офіційними даними) до 100 (за неофіційними даними) чоловік.

Одночасно з заворушеннями в Лхасі по всьому світу проходили акції прихильників незалежності Тибету від Китаю. Коли почалася естафета вогню для серпневої пекінської Олімпіади-2008, протестувальники в різних містах світу намагалися загасити факел і зірвати захід.