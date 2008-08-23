Пішов з життя Василь Кожелянко

09:31, 23 серпня 2008
Культура
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На 52-му році життя...

22 серпня на 52-му році життя пішов з життя письменник, поет, журналіст і публіцист Василь Кожелянко.

Як передає кореспондент УНІАН, за попередньою інформацією, причиною смерті письменника став серцевий напад.

В.Кожелянко народився у 1957 році в селі Кам’яна Сторожинецького району Чернівецької області, де і прожив усе життя. Працював журналістом у провідних чернівецьких та львівських виданнях.

Автор збірок поезій "Терновий іней" (1994, премія "Гранослов`92"), "Білий і рудий" (1994), "Семибарвний кінь" (1995), "Як вчив Кожелянко-цзи" (2000), романів "Дефіляда у Москві" (1997, премія "Сучасності"), "Конотоп" (1998), "Людинець пана Бога" (1999), "ЛЖЕNostradamus" (1999), “Срібний павук” та інших. Критики визначають напрям прози Кожелянка як "альтернативну історію", "політичне фентезі".

 

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