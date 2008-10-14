Фільм Зануссі боротиметься за головний приз Римського кінофестивалю

У конкурсній програмі третього Римського Міжнародного кінофестивалю візьме участь українсько-польський фільм режисера Кшиштофа Зануссі «Серце на долоні», головну роль в якому зіграв Богдан Ступка. Про це повідомляється в прес-релізі, надісланому УНІАН від SOTA Cinema Group.

Новий фільм режисера і сценариста Кшиштофа Зануссі, фільмографія якого налічує більше 80 кінокартин, багато з яких стали лауреатами міжнародних кінофестивалів - чорна комедія. В центрі уваги переломний момент в долях двох героїв – цинічного олігарха і суїциїдального хлопця, кожен з яких повинен зробити свій вибір.

«Це світова прем`єра нашої нової картини і той факт, що вона відбудеться саме в рамках конкурсу Римського фестивалю, вже велика перемога, - відзначив продюсер картини Олег Кохан (SOTA Cinema Group) – адже саме на цьому фестивалі в пріоритеті оригінальне кіно, що йде в ногу з часом і здатне оцінити такі достоїнства колективної творчості, як стилістичний баланс і сильну акторську гру».

Кінофестиваль, що відбудеться в Римі з 22 по 31 жовтня, відкриється і закриється світовими прем`єрами. На відкритті буде показаний конкурсний фільм "Чоловік, якого я люблю" (L``uomo che ama) Марії Солі Тоньяцци за участю Моніки Беллуччі, Пьерфранчесько Фавіно і Ксенії Раппопорт. А фільмом закриття стане "Останній Пульчинелла" (L``ultimo Pulcinella) з Массимо Раньері в головній ролі, в основі сценарію якого знаменита п’єса, за ідеєю належить Роберто Росселліні.

З 20 картин основного конкурсу фестивалю п`ять є італійськими і дві зроблені за сприяння італійців. Окрім «Серця на долоні» Кшиштофа Зануссі серед конкурсних робіт — картина внука культового режисера Вітторіо Де Сіка Брандо «Розкажи мені про мене». Від Америки в цій секції бере участь лише «Гордість і слава» Гевіна О’Коннора з Едвардом Нортоном і Коліном Фарреллом. А Росія представлена фільмом Гульшад Омарової «Бакси» спільного виробництва Росії з Казахстаном і Німеччиною. Цього разу організатори мають намір більше уваги приділити європейському, а не американському кінематографу.

Серед інших фільмів, що будуть показані на кінофестивалі, — такі очікувані роботи як "Герцогиня" англійця Сола Дібба з актрисою Кірою Найтлі в головній ролі (позаконкурсна програма) та нова робота Гая Рітчі під назвою "Rocknrolla", яка буде представлена публіці в рамках програми спецпоказів.

Цього року премії за акторську майстерність "Золотий Марк Аврелій" удостоєний знаменитий кіноактор Аль Пачино. Зірка Голлівуду отримає премію, якої удостоюються люди, що досягли найбільших успіхів в акторській кар`єрі, як керівник американської Студії акторів. Друга аналогічна премія присуджена Джіні Лоллобріджіді за її важливий вклад в італійське кіно впродовж 60-річної кар`єри.

Змагаючись з Венеціанським кінофестивалем, організатори римського "свята кіно" обіцяють, що в італійську столицю прибудуть такі зірки світової величини, як Шон Коннері, Том Круз, Харрісон Форд, Ніколь Кідман, Софі Лорен, Шарлота Ремплінг, Колін Фаррелл, Кіра Найтлі і Джесіка Біл.

Інформаційна довідка:

Міжнародний Римський кінофестиваль на відміну від існуючих крупних кінофестивалів, задуманий як кінофестиваль для глядачів — людей, які люблять кіно, але не мають можливості побувати на жодному з міжнародних кінооглядів. Саме тому програма насичена виставками, публічними дискусіями, заходами, пов`язаними з модою, музикою, літературою. З цієї ж причини організатори приділили особливу увагу майстерності кіноактора, який для широкої публіки є головною "дійовою особою" в кіно. Фестиваль вперше був проведений в 2006 році, а ініціатором виступив Вальтер Вельтроні, що був тоді мером італійської столиці

МКР завжди заохочував оригінальність оцінки робіт, що представлялися на конкурс, довіряючи вибір переможців 50 звичайним кіноглядачам; кінолюбителям будь-якого віку, - вимогливим глядачам, які проте, дивляться фільми будь-яких жанрів, фанатам, але не фанатикам кіно.

Голова Жюрі і його 50 членів присуджуватимуть лише офіційні призи в конкурсній програмі МКР, включаючи приз у вигляді грошової винагороди в сумі 200 000 Євро в номінації за "кращий фільм" (сума ділиться навпіл між режисером і головним продюсером).

«Серце на долоні» Жанр: чорна комедія

Режисер: Кшиштоф Зануссі

Сценарій: Кшиштоф Зануссі за ідеєю Анджея Мулярчика

Продюсери: Владжімеж Нідерхаус (Польща) Олег Кохан (Україна)

Країни: Польща, Україна

В ролях: Богдан Ступка, Марек Куделко, Шимон Бобровськи, Остап Ступка, Ніна Андріч Бюджет проекту — більше 1,5 мільйонів євро.

Юнак Стефан, переживаючи життєву трагедію, здійснює спробу суїциду. А мультимільйонер Костянтин шукає серце для пересадки. Для того, щоб роздобути серце для трансплантації, старий і цинічний олігарх проголошує принцип заперечення усіляких цінностей, що перекреслює весь сенс життя. У фіналі герої міняються ролями – багач повертається до життя і вирішує його змінити, молодий самовбивця відроджується для любові, а глядачеві варто задуматися на тим, чи не є ця уявна свобода лише пасткою для душ, що заблукали.