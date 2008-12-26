У Києві відкривається виставка льодових фігур
16:05, 26 грудня 2008Культура
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Дітвору розважатимуть Дід Мороз, Снігуронька та клоун
У п`ятницю, 26 грудня в сквері біля київського Національного палацу "Україна" відкривається виставка льодових фігур.
Як повідомляють організатори виставки, скульптури з чистого снігу та льоду підсвічуватимуться кольоровими вогнями вечірньої пори, що створить особливий колорит і романтичний настрій.
Деякі скульптури виготовлятимуться майстрами безпосередньо під час виставки, прямо на очах у відвідувачів. Дітвору в цей час розважатимуть Дід Мороз, Снігуронька та клоун.
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