У Києві відкривається виставка льодових фігур

У п`ятницю, 26 грудня в сквері біля київського Національного палацу "Україна" відкривається виставка льодових фігур.

Як повідомляють організатори виставки, скульптури з чистого снігу та льоду підсвічуватимуться кольоровими вогнями вечірньої пори, що створить особливий колорит і романтичний настрій.

Деякі скульптури виготовлятимуться майстрами безпосередньо під час виставки, прямо на очах у відвідувачів. Дітвору в цей час розважатимуть Дід Мороз, Снігуронька та клоун.

Подробиці