На Закарпатті відкривають перший в Україні мілітарі-готель (фото)

На Закарпатті збудували ще одну туристичну принаду - перший в Україні мілітарі-готель. Про це вчора ЗІК у повідомив завідувач кафедри туризму Ужгородського нацунівенрситету Федір Шандор.

У концепцію готелю «Ґрінгоф» (розташований у Воловецькому районі) закладена історія військової лінії Арпада часів Другої світової війни.

Кожна кімната (усього 8 кімнат) присвячена певній із 6 військових ліній, які свого часу проходили територією Закарпаття.

Довідка:

Закарпатськими фахівцями з туризму вже розроблено Військовий туристичний маршрут «Лінія Арпада» (Свалява-Уклин-Верхня Грабівниця-Підполоззя-Гукливе-Міжгіря-Синевир).

Такий різновид відпочинку, як військовий туризм вже відпрацьований у Європі, де користується значною популярністю. Фортифікаційні споруди та старовинні замки, місця відомих битв, дзоти, доти, окопи, залишки техніки,бункери, великі оборонні лінії часів І та ІІ світових воєн, музеї зброї, танки та військова техніка, місця поховання загиблих воїнів – усе це в європейських країнах приносить прибуток, при цьому популяризуючи саму державу. Також діє Міжнародна асоціація військового туризму, центр якої знаходиться у Франції. Практичне використання маршруту: ознайомлення з історією ІІ Світової війни, анімативні ігри (військові турніри та фестивалі, пейнтбол, сталкерство, спелеотуризм), кухня військових. Ідея військового туризму полягає в тому, щоб зібрати максимум інформації про різні періоди історії. Сюди входять і замки, і пов’язані з ними військові дії. Руїни Бронецького замку, чи руїни Квасівського замку, Мукачівський замок, який пережив багато визначних баталій, битва під Підгорянами 1848 року, в Мукачеві.

Період переходу угорців через Карпати, період кельтів. Особливий інтерес представляє період великих повстань на території Закарпаття, починаючи від повстання Дьордя Дожі (1514 р.): Королево, Ком’яти, Виноградів (палац Перені), до повстання Імре Текелі, Дьордя Ракоці, Ференца І і ІІ Ракоці, повстання Батяні. Усі великі угорські виступи починалися тут, бо тут були ліси і гори, де розпочиналися збори військ. Наприклад, у Завадці Воловецького району збирав свої війська Ференц ІІ Ракоці, коли прибув сюди з Польщі. Варто згадати знаменитий військовий похід польського князя Любомирського у 1657 році, який спалив багато сіл та міст на Закарпатті. Рух опришків, що розгорнувся в Карпатах протягом XV – XVIII століть.

Окрім того, пам’ятки часів І світової війни: пам’ятник російським воїнам в Ужку, пам’ятник угорським воїнам на Радванці і на Кальварії в Ужгороді, 2 цвинтарі польских воїнів у Тячівському районі, тощо. Є військові об’єкти у вигляді пам’ятників битв. Наприклад, битві 1703 року біля Вілока і пам’ятник на честь повстання Ференца ІІ Ракоці у Довгому. У 107 році римські легіонери розгромили Дакійське городище, яке археологи нині розкопують біля Малої Копані. Це все і є військовий туризм.

Лі́нія Арпа́да створювалася угорцями в 1943 — 1944 роках для оборони від наступаючої Червоної Армії. В ході будівництва виникла потреба побудувати ефективну лінію оборони з мінімальними затратами і в найкоротші терміни. Оборону на лінії Арпада вела 13-а піхотна дивізія 1-ї угорської армії. Лінія Арпада не була суцільною і складалася з окремих вузлів оборони. Всього ж на лінії Арпада тільки в межах 4-ого Українського фронту було побудовано 99 опорних пунктів, 759 ДОТів, 394 ДЗОТи, 439 відкритих вогневих рубежів, 400 км траншей і стрілецьких окопів, 135 км противотанкових перепон.

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