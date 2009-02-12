Forbes назвав найкасовішого актора Голлівуду (фото)

Рейтинг найкасовіших акторів Голлівуду, опублікований журналом Forbes 10 лютого, очолив Вілл Сміт.

Загалом фільми за участю Сміта на 1 лютого 2009 року зібрали більше 5,2 мільярдів доларів (2,3 мільярда в США і 2,9 мільярда за кордоном). При цьому на три найуспішніші фільми припадає близько двох мільярдів: "День незалежності" (1996) зібрав 817 мільйонів, "Хенкок" (2008) - 624 мільйони, а "Люди в чорному" (1997) - 589 мільйонів. Останні сім фільмів поспіль, у яких Сміт зіграв головну роль, незмінно лідирували в рейтингу касових зборів: починаючи з картини "Люди в чорному-2" (2002) і закінчуючи "Хенкоком".

Друге місце поділили між собою Джоні Депп, Бред Пітт, Леонардо ді Капріо і Анджеліна Джолі. Також у двадцятку увійшли Том Хенкс, Дензел Вашингтон, Меріл Стріп, Джек Ніколсон і Метт Деймон.

У складанні рейтингу брали участь продюсери і експерти у галузі кіновиробництва, яким було запропоновано оцінити з точки зору комерційної привабливості більше 1400 професійних акторів. При цьому оцінювалися здібності акторів своєю участю привернути фінансування до створення фільму, забезпечити значні касові збори в кінотеатрах, гарантувати успіх у прокаті на DVD, на кабельних каналах і на телебаченні.

У січні Вілла Сміта вже визнали найприбутковішим актором за підсумками 2008 року за версією видавничого дому Quigley, що видає журнал International Motion Picture Almanac. Опитування проводилося серед власників кінотеатрів і кінопрокатників.

Lenta.ru