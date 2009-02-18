Вчена рада Донецького університету відмовилась від імені Стуса

Вчена рада Донецького національного університету проголосувала проти надання ВНЗ імені поета Василя Стуса.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі університету, 62 з 63 членів ради не підтримали пропозицію надати університету ім`я В.Стуса.

Як зазначили в ректораті, університет зовсім не проти імені В.Стуса і робить багато для його популяризації в регіоні, але проти того, щоб ім`я поета ставало об`єктом "політичної акції".

Остаточне рішення щодо надання університету імені В.Стуса буде ухвалено на загальних зборах трудового колективу ВНЗ 19 лютого поточного року, уточнили в ректораті.

Також вчена рада не підтримала ініціативу надати університету ім`я колишнього першого секретаря обкому Компартії УРСР Володимира Дегтярьова. Проти цієї пропозиції проголосував 61 член ради.

Одночасно вчена рада одностайно 63 голосами підтримала пропозицію залишити назву ВНЗ без змін.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив міністру освіти та науки Іванові ВАКАРЧУКУ та голові Донецької облдержадміністрації Володимирові ЛОГВИНЕНКУ розглянути в найкоротші терміни ініціативу студентського самоврядування про надання ДонНУ імені В.Стуса.

13 лютого конференція представників органів студентського самоврядування Донецького національного університету проголосувала проти надання ВНЗ імені В.Стуса.

Конференція студентів також не підтримала пропозицію про надання університету імені колишнього першого секретаря Донецького обкому Компартії УРСР В.Дегтярьова.

Водночас пропозицію залишити назву університету без змін підтримав 181 представник студентського самоврядування.